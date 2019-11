Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

58,80 EUR +0,68% (18.11.2019, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

58,70 EUR -0,68% (18.11.2019, 11:58)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Sixt ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de (18.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Wie schon in den letzten Berichtsperioden gebe der Mobilitätsdienstleister auch im dritten Quartal ein geteiltes Bild ab. Getrieben von der US-Expansion und dem Digitalgeschäft seien die operativen Umsätze erneut zweistellig gestiegen und würden nach neun Monaten mit 2,25 Mrd. Euro um satte 14% über Vorjahr liegen. Aufgrund hoher Expansionskosten und Digitalinvestitionen trete das Ergebnis aber weiter auf der Stelle und bleibe per Ende September mit 281 Mio. Euro leicht um 1,5% hinter dem Vorjahr zurück. Auch wenn der Vorstand genau diese Entwicklung angekündigt habe, habe die Börse enttäuscht reagiert. Unklar erscheine angesichts der gravierenden Branchenumbrüche insbesondere, ob und wie schnell die Pullacher das kräftige Volumenwachstum wieder in steigende Profite ummünzen könnten.Auch die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" tragen der erhöhten Unsicherheit Rechnung und haben ihre Depotposition bei der Sixt-Vorzugsaktie etwas abgebaut. Das Kursziel laute 85,00 Euro. (Ausgabe 45 vom 16.11.2019)Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: