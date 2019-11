Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der Vorzugsaktie von SIXT nunmehr erneut zum Kauf. Stoppkurs rund 10% unter Einstand, für den Fall, dass sich die Konjunktur in 2020 doch massiv abschwäche. (Analyse vom 25.11.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

59,10 EUR +2,43% (22.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

59,50 EUR -0,83% (25.11.2019, 09:09)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Sixt ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de (25.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Erich Sixt, CEO von SIXT, habe für die ersten neun Monate des laufenden Jahres ein robustes Zahlenwerk präsentiert. Der operative Konzernumsatz des Mobilitätsdienstleisters sei von Januar bis September gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 14% auf 2,2 Mrd. Euro gestiegen. Ein Wachstumstreiber sei die Digitalisierungsstrategie SIXT ONE, die nicht nur die neue SIXT-App umfasse, sondern zugleich auch die Digitalisierung sämtlicher Vertriebskanäle und operativen Geschäftsprozesse zum Ziel habe.So sei die neue SIXT-App mit dem integrierten Angebot aus SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bereits über eine Million Mal seit dem Start der neuen Mobilitätsplattform ONE im Februar heruntergeladen worden. Zudem habe der Konzern bei den Nutzungszahlen dreistellige prozentuale Zuwachsraten verzeichnet. Ein Wachstumsmotor sei auch die Expansion ins Ausland. Vor allem der Aufbau des Geschäfts in den USA sei aus heutiger Sicht als großer Erfolg zu werten. Das Umsatzplus habe dort im Berichtszeitraum bei über 30% gelegen. Sixt sage stolz: "Im Jahr 2019 laufen die SIXT-Geschäfte weiterhin über unseren Erwartungen. Wir wachsen um ein Vielfaches stärker als unsere Wettbewerber. Das bestärkt uns in unserem Kurs, im Markt als Innovationstreiber zu agieren und unsere Vision einer grenzenlosen Mobilität für unsere Kunden konsequent umzusetzen."Obwohl der Vollblutunternehmer auch die Ziele für das Jahr 2019 bekräftigt habe, habe die Börse auf das gute Zahlenwerk von SIXT erst einmal verschnupft reagiert. Die Aktie sei weiter abgestraft worden. Einige bekannte Investoren, die eigentlich Fans von Sixt seien, hätten sich bereits von dem Papier verabschiedet. Beispielsweise lasse sich Fischer wie folgt zitieren: "Sixt ist eine Firma, die wir sehr schätzen. Sie hat aber einen zyklischen Charakter, weshalb wir die Position im aktuellen Marktumfeld abgebaut haben, nachdem sie rund sieben Jahre im Portfolio war. Sixt gehört zu den Aktien, die wir sicher irgendwann wieder im Fonds haben werden, wenn das konjunkturelle Umfeld sich ändert." Mit dieser Meinung stehe Fischer nicht ganz alleine da.Nachdem die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die Stammaktie kurz vor dem sensationellen Aufschwung in 2016 bei Kursen um 50 Euro zum Kauf empfohlen hatten, hat sich das Papier in der Spitze mehr als verdoppelt. Anfang April dieses Jahres hätten die Experten zur Vorsicht geraten, weil ihnen der Hype um SIXT ONE doch etwas zu viel gewesen sei und die allgemeinen Konjunktursorgen schon damals nicht von der Hand zu weisen gewesen seien. Am Zahlenwerk von SIXT seien konjunkturelle Sorgen allerdings bis heute nicht abzulesen. Anleger müssten dazu wissen, dass das Unternehmen massiv ins Wachstum und die Digitalisierung investiere und trotzdem neue Rekorde feiere. Natürlich würde SIXT in einer Rezession leiden, da dann vor allem wichtige und profitable Geschäftskunden deutlich weniger unterwegs sein würden. SIXT würde das spüren. Es stelle sich allerdings die Frage, ob eine gewisse Abmilderung im operativen Geschäft nicht längst im Kurs eskomptiert sei.Die Dividendenauszahlung würden die Experten mindestens auf dem Niveau des Vorjahres erwarten: Für die Stammaktie eine Zahlung von 2,15 Euro und für die Vorzüge mindestens 2,17 Euro. Die Dividendenrendite der Vorzüge liege immerhin bei über 3,6%. Mit einem KGV von 15 für das laufende Jahr sei die Aktie alles andere als teuer. Selbst wenn SIXT in 2020 den Gewinn rezessionsbedingt um 10% senke, wäre die Aktie immer noch preiswert. Eine moderate Abschwächung der Nachfrage sei im Kurs längst abgebildet.Aktuell würden die Stämme von SIXT bei 85 Euro und die Vorzüge bei 59 Euro handeln. Die hohe Differenz sei kaum nachvollziehbar. Allerdings sollte SIXT nun endlich beide Gattungen zusammenlegen. Die Experten hätten durchaus Verständnis dafür, dass die Familie weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen haben wolle. Die Lösung: Die Umwandlung in eine KGaA. Diesbezüglich würden die Experten Erich Sixt empfehlen, sich einmal bei Milliardär Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim, zu melden. Bei ihm habe die Umwandlung in eine KGaA perfekt funktioniert. Auch bei SIXT würden die Aktionäre einer Umwandlung in eine KGaA sicherlich zustimmen, wenn dafür diese völlig veraltete Struktur der Vorzüge abgeschafft würde, mit denen ausländische Investoren ohnehin nichts anfangen könnten.