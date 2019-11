Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

84,15 EUR +1,02% (22.11.2019, 16:31)



Xetra-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

84,25 EUR +1,57% (22.11.2019, 16:28)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (22.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sixt: Umsatzplus dank starkem US-Geschäft - AktienanalyseEuropas größter Autovermieter Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) möchte mit neuen Angeboten und Dienstleistungen zu einem führenden weltweit tätigen Mobilitätsdienstleister werden. Aktuell scheinen sich die Investitionen in die neue Digitalisierungsstrategie bereits auszuzahlen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe Sixt ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Der Gesamtumsatz, inkl. der Fahrzeugverkäufe im Bereich Leasing, sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,0% auf 2,53 Mrd. Euro geklettert. Leicht rückläufig sei dagegen das Ergebnis vor Steuern gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das EBT in den ersten drei Quartalen um 1,5% auf 281,4 Mio. Euro geschrumpft. Trotz dieses kleinen Wermutstropfens habe sich der Vorstandsvorsitzende Erich Sixt sehr positiv geäußert. Laut dem 75-Jährigen wachse Sixt um ein Vielfaches stärker als die Konkurrenz. Damit das Wachstum auch in Zukunft hoch bleibe, habe er ein Vorantreiben der Digitalisierungsoffensive sowie hohe Investitionen für Expansionen ins Ausland angekündigt.Das Auslandsgeschäft trage einen wichtigen Teil zum Umsatzanstieg bei, vor allem in den USA würden die Geschäfte positiv laufen. Mit einem Volumen von rund 31 Mrd. Euro seien die USA der größte Autovermietermarkt der Welt, und von diesem Kuchen wolle sich Sixt in Zukunft ein großes Stück abschneiden. Bereits heute verfüge das Unternehmen über zahlreiche Standorte in allen wichtigen Städten, und es würden immer noch mehr. Allein in den ersten drei Quartalen seien sieben neue US-Stationen eröffnet worden, und bis Ende des Jahres sollten noch drei weitere folgen. Die dynamische Entwicklung mache sich auch bei den Zahlen bemerkbar. Von Januar bis September sei der Umsatz in den USA um über 30% gewachsen.Für weiteres Wachstum solle die Digitalisierungsstrategie sorgen. Neben der Digitalisierung sämtlicher Vertriebskanäle und operativer Geschäftsprozesse werde vor allem der Ende Februar 2019 gestarteten Mobilitätsplattform Sixt ONE samt App von Konzernseite viel Potenzial zugetraut. Mit der neuen App sollten Kunden weltweit Zugriff auf verschiedene Mobilitätsdienstleistungen haben. Zusammen mit der digitalen Autovermietung biete Sixt auch Carsharing und Fahr- bzw. Taxidienste auf einer Plattform an. Sixt ONE entwickle sich laut Unternehmen prächtig: Seit dem Start sei die App mehr als eine Million Mal heruntergeladen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sixt St.-Aktie: