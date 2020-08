Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

47,55 EUR +0,32% (31.08.2020, 14:39)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

47,75 EUR +0,53% (31.08.2020, 14:37)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Sixt ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (31.08.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Noch schlimmer als befürchtet habe die Corona-Krise den Depotwert der Experten erwischt. Vor allem durch den Einbruch des internationalen Flugverkehrs sei der Umsatz des Autovermieters im ersten Halbjahr um 37% auf 717 Mio. Euro abgesackt und das Ergebnis sei trotz erheblicher Kostensenkungen mit einem Minus von 137 Mio. Euro (Vj.: +113 Mio. Euro) derb in die Verlustzone gerutscht. Da sich das Airport-Geschäft auch im Juli noch schwach gezeigt habe, habe Vorstand Erich Sixt nun ersatzlos die bisherige Jahresprognose, die zwar einen starken Umsatzrückgang, aber ein dennoch deutlich positives Ergebnis vorgesehen habe, gestrichen, so dass nunmehr auch auf Jahresbasis mit einem Verlust zu rechnen sei. Gleichwohl gebe es auch Hoffnungsschimmer, insbesondere habe Sixt in den USA von einem insolventen Konkurrenten zehn Flughafenstationen ergattern können, die allein schon mehr Marktvolumen aufweisen würden als der gesamte deutsche Markt.Zudem habe sich auch das innerstädtische Geschäft schon fast wieder dem Vorjahresniveau genähert und auch das neue Pauschalangebot Sixt+, das ein dauerhaftes Auto-Abo inklusive Unterhaltskosten beinhalte, sei gut angelaufen. Insofern sähen die Experten Sixt bestens aufgestellt, um nach der Corona-Krise mindestens wieder die früheren Wachstumsraten, wenn nicht höhere zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: