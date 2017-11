Xetra-Aktienkurs Sixt Leasing-Aktie:

18,60 EUR +1,53% (30.11.2017, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs Sixt Leasing-Aktie:

18,646 EUR +0,78% (30.11.2017, 10:18)



ISIN Sixt Leasing-Aktie:

DE000A0DPRE6



WKN Sixt Leasing-Aktie:

A0DPRE



Ticker-Symbol Sixt Leasing-Aktie:

LNSX



Kurzprofil Sixt Leasing SE:



Die Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6, WKN: A0DPRE, Ticker-Symbol: LNSX) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.



Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt-neuwagen.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.



Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 714 Mio. Euro. (30.11.2017/ac/a/nw)







Pullach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Macquarie Funds Management Hong Kong Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Sixt Leasing SE auf:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited starten eine Short-Attacke gegen die Aktien des Leasinganbieters Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6, WKN: A0DPRE, Ticker-Symbol: LNSX).Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben am 28.11.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Sixt Leasing SE-Aktien in Höhe von 0,50% eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Sixt Leasing SE-Aktien:0,50% Macquarie Funds Management Hong Kong Limited (28.11.2017)Börsenplätze Sixt Leasing-Aktie: