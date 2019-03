Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (15.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Sixt wolle mit seiner neuen Mobilitätsplattform "ONE" den Markt kräftig aufmischen. Der Konzern bündle dazu nicht nur seine Angebote für individuelle Mobilität in den Bereichen Autovermietung und Carsharing. In der neuen App würden auch Services von Fahrdienstepartnern im Bereich Ride-Hailing und Taxi intergriert. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase sei die Aktie in den letzten Tagen bereits aus ihrer Lethargie erwacht. Mit den endgültigen Zahlen für 2018 am kommenden Montag (18. März) könnte die Aktie wieder auf die Überholspur wechseln.Halte das Kaufinteresse an, dann sollte die Sixt-Aktie Kurs auf die nächste charttechnische Hürde bei 95 Euro nehmen, um danach dann die alten Hochs anzusteuern. Ein Blick in den Rückspiegel zeige, dass der Wert die Papiere der Wettbewerber Avis, Europcar und Hertz in den vergangenen drei Jahren bereits deutlich abgehängt habe.Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Auf einer Präsentation am 28. Februar 2019 sei unter dem Motto "Big Bang" die neue Mobilitätsplattform "ONE" vorgestellt worden. Über die Details habe "Der Aktionär" bereits ausführlich berichtet. Durch die Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing könne Sixt noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und gleichzeitig die Auslastung der Flotte verbessern - und damit die Profitabilität.Der Wachstumsmotor brumme schon jetzt. Nach dem mit Abstand besten jemals erzielten operativen Ergebnis in einem Quartal habe der Sixt-Konzern in den ersten neun Monaten 2018 bereits das gesamte Jahresergebnis des Vorjahres übertroffen, selbst wenn man den Sonderertrag in Höhe von 196 Millionen Euro aus dem Verkauf der Anteile an DriveNow nicht einrechne. Sixt gehe daher davon aus, dass das Konzern-EBT im Gesamtjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr sehr stark gestiegen sein werde - auch ohne Berücksichtigung des Ergebnisbeitrags aus dem Verkauf der Anteile an DriveNow. Beim operativen Konzernumsatz rechne der Vorstand mit einem starken Wachstum gegenüber dem Vorjahr."Big Bang" hin oder her: Die Zahlen am Montag dürften neue Impulse für die Aktie liefern. Man dürfe aber auch gespannt sein, welche knackigen Aussagen Konzernchef Erich Sixt auf der Bilanzpressekonferenz für die Analysten und Investoren bereit halte."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Sixt-Aktie auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link