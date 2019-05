Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Der Fuhrpark von Sixt umfasse weltweit rund 270.000 Autos. Fast alle Fahrzeuge würden von BMW, Daimler und dem Volkswagen-Konzern stammen. Der Mobilitätsdienstleister gehöre damit zu den wichtigsten Kunden der heimischen Autoindustrie. Alternative Antriebsformen wie der Elektroantrieb würden dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der klassische Diesel bleibe der Platzhirsch - trotz aller negativer Schlagzeilen in der jüngsten Vergangenheit.Rund 40 Prozent der Vermietfahrzeuge würden bei Sixt von mit einem Dieselmotor angetrieben. Vor allem Firmenkunden würden den im Vergleich zum Benziner kostengünstigen Motor bestellen.Die Elektromobilität spiele bei Sixt derzeit noch keine wesentliche Rolle. "Die Kundennachfrage nach E-Autos ist im Augenblick nicht da", heiße es aus der Firmenzentrale. Elektroautos seien in der Autovermietung mit kilometerlangen Fahrten nur bedingt einsetzbar. Die Fahrzeuge würden in der Regel im Schnitt für zweieinhalb Tage angemietet - und dem Kunden sei dabei vor allem die Reichweite wichtig.Aufgrund der kürzeren Anmietdauer sehe das Verhältnis beim Carsharing in den Großstädten anders aus. Hier würden E-Autos rund 15 Prozent der Flotte ausmachen. Runde ein Drittel der Kunden würden aktiv nach Elektroautos fragen.Der Aufwärtstrend sei weiter intakt. Die Aktie dürfte daher schon bald über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke steigen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Sixt-Aktie auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link