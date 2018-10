Ein Verkauf des Unternehmens werde wohl auch in Zukunft kein Thema sein. Erich Sixt und seine Familie würden 58,3% der Firmenanteile halten und seien deshalb die größten Profiteure des Höhenflugs der Aktie. In den letzten zwölf Monaten hat der Aktienkurs um 36% zugelegt und sich in den letzten vier Jahren fast vervierfacht, so Stefan Riedel in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 10/2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

91,50 EUR +1,27% (12.10.2018, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

91,30 EUR +1,44% (12.10.2018, 09:35)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (12.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist eng mit dem langjährigen Firmenlenker Erich Sixt verbunden, wie Stefan Riedel in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet."Ein tolles Auto zu einem vernünftigen Preis fahren." Mit diesem Vorsatz habe Erich Sixt in seiner fast 50-jährigen Zeit als Firmenchef den Namen Sixt als internationalen Inbegriff für Autovermietung etabliert. Aus 200 Fahrzeugen, die der Sohn eines Münchener Fuhrunternehmers und einer Wienerin im Jahr 1969 von seinem Vater übernommen habe, sei ein Unternehmen geworden, das in rund 120 Ländern aktiv sei und mehr als 230.000 Modelle im Fuhrpark habe.In einer umkämpften Branche mit Wettbewerbern wie Europcar, Hertz oder Avis sei Sixt der mit Abstand profitabelste Akteur. Das habe verschiedene Gründe: Sixt habe sich frühzeitig mit Hotels und Fluggesellschaften weltweit vernetzt und Niederlassungen an allen deutschen Flughäfen eröffnet. Die sprudelnden Einnahmen aus dem Geschäft in Deutschland nutze man wiederum konsequent, um die Abhängigkeit vom Heimatmarkt zu verringern.Aktuell belaufe sich der Auslandsanteil am Konzernumsatz auf 53%. Für 2019 sei die Zielmarke von 60% anvisiert. Im Zeitraum Januar bis Juni 2018 habe der Auslandsumsatz um 18% zugelegt und damit deutlich mehr als im Inland. Dort komme Sixt auf einen Marktanteil von 35% und habe die Erlöse zuletzt um 6,2% verbessert. Diese Tendenz sollte sich im gerade beendeten dritten Quartal fortgesetzt haben, denn besonders in den Urlaubsmonaten würden sich die Investitionen der vergangenen Jahre in Länder wie Spanien, Italien oder Frankreich bezahlt machen.Ganz stark im Kommen sei Sixt im weltweit größten Markt für Autovermietungen, den USA. Spätestens 2025 wolle das Unternehmen dort mindestens eine Milliarde US-Dollar Umsatz machen und dabei so hohe Gewinnmargen wie in Europa einfahren. 2017 habe der Umsatz in den USA bei 322 Mio. Euro gelegen. Das entspreche einem Umsatzanteil von 14%. Konzernlenker Erich Sixt sehe die USA außerdem als "fantastischen Wachstumsmarkt" für neue Geschäftsfelder.An den Start gehen könne diese App "noch in diesem Jahr." Bis Jahresende sollten 40.000 Sixt-Autos in Deutschland über eine App anzumieten sein. Das seien laut Sixt weit mehr Fahrzeuge als alle Carsharing-Anbieter zusammen anbieten. Überhaupt verspreche sich Sixt vom App-Service eine höhere Rendite als mit dem Carsharing. Darüber hinaus versuche Sixt, unter dem Stichwort "Mobility as a Service" Unternehmen davon zu überzeugen, anstatt auf klassische Dienstwagen zunehmend auf Mobilitätsdienstleistungen zu setzen.Rund 100 Mo. Euro würden in den nächsten fünf Jahren in die Digitalisierung und Ausrüstung der Mietwagenflotte mit Telematik fließen. Finanziert würden diese Projekte aus den Mittelzuflüssen, die Sixt aus dem Verkauf seines Anteils am Carsharing-Anbieter DriveNow an Partner BMW im Januar erzielt habe. Elektroautos lehne Erich Sixt dagegen derzeit ab, zu teuer, zu wenig Reichweite, die Hauptargumente. Wichtige Rohstoffe wie Kobalt für die Batterien seien in chinesischer Hand, zudem verschlinge der Aufbau der Lade-Infrastruktur viel Geld. Jedoch: "Wenn ich mich täusche, kaufen wir so viele Elektroautos, wie der Kunde will", zeige sich der CEO flexibel.Den Sondereffekt von 2018 aus dem Verkauf der DriveNow-Anteile herausgerechnet, würden die Analystenschätzungen für die nächsten drei Jahre ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 10% erwarten. Wem das aktuelle 2019er KGV von 20 als hoch erscheine, sollte sich vor Augen führen, dass Sixt zuletzt die Prognosen zuverlässig übertroffen habe. Für die Firma spreche auch die hohe Rentabilität. Während der Umsatz von 2014 bis 2017 um 56% zugelegt habe, sei der operative Gewinn im selben Zeitraum um fast das Dreifache auf 356,9 Mio. Euro nach oben geschnellt.Eine Schlüsselfrage bei Investoren sei, wie sich die Firma weiterentwickle, wenn der inzwischen 74-Jährige Erich Sixt die Führung abgebe. Bei Fragen zu seiner Zukunft, sein aktueller Vertrag laufe bis 2020, verweise der charismatische Firmenlenker auf die Rolle des Aufsichtsrats bei der Bestellung. Dabei habe der Generationenwechsel in der Vorstandsetage bereits stattgefunden: Die beiden Sixt-Söhne Alexander und Konstantin seien hier bereits aktiv.