XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

110,00 EUR +2,23% (25.07.2018, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

110,40 EUR +2,03% (25.07.2018, 14:00)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (25.07.2018/ac/a/nw)







Pullach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Parvus Asset Management Europe Limited hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Sixt SE stark gekürzt:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Parvus Asset Management Europe Limited haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Stammaktien des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) stark zurückgezogen.Der Londoner Hedgefonds Parvus Asset Management Europe Limited hat am 05.07.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,69% auf 0,59% und am 18.07.2018 wieder von 0,59% auf 0,49% der Sixt SE-Aktien gesenkt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Sixt SE:Insgesamt halten die Leerverkäufer derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,49% der Sixt-Aktien.Börsenplätze Sixt St.-Aktie: