Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (16.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe Sixt mit voller Wucht getroffen. Doch der Konzern habe schnell reagiert und sei finanziell gut gerüstet, um diese Phase zu überstehen. Zudem werde es auch eine Zeit nach Corona geben, in der der Mobilitätsdienstleister wieder durchstarten wolle.Mit dem Inkrafttreten der weltweiten Reisewarnungen, den Mobilitätsbeschränkungen und dem Shutdown der globalen Wirtschaft sei das Geschäft bei Sixt Mitte März auf einen Schlag dramatisch eingebrochen. Folge: Im ersten Quartal sei der Gewinn vor Steuern (EBT) auf ein Minus von 5,1 Millionen Euro abgerutscht (Vorjahr: 40,1 Millionen Euro). Der Mobilitätsdienstleister habe umgehend reagiert. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 sei vorerst nach unten angepasst worden, gezielte Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, Staatshilfe beantragt und die Dividende entsprechend ausgesetzt.Mittlerweile richte Sixt den Blick wieder nach vorne und setze auf eine Nachfrage, die sich in der zweiten Jahreshälfte Stück für Stück normalisieren werde. Mit den vonseiten der Politik initiierten Lockerungen im Reiseverkehr seien dazu wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. "Für eine wieder anspringende Nachfrage sind wir aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells gut vorbereitet, sodass wir nach Abklingen der Krise schnell wieder am Markt durchstarten werden", so Vorstand Erich Sixt.Für das Q2 komme das zwar noch zu spät. Hier dürften Umsatz und Gewinn neue Rekordtiefststände markieren. Ab dem im saisonalen Verlauf üblicherweise starken dritten Quartal sollte es allerdings sukzessive zu einer Nachfragebelebung kommen. Aufgrund der weiterhin geringen Visibilität könne der Ausbau der Fahrzeugflotte je nach Bedarf auch dank der finanziellen Flexibilität schrittweise erfolgen.Für das Gesamtjahr dürfte beim operativen Umsatz am Ende dennoch ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von mehr als 20 Prozent zu Buche stehen. Das EBT könnte um über 80 Prozent auf rund 50 Millionen Euro einbrechen, aber immerhin positiv bleiben. Ab 2021 wolle der Pullacher Autovermieter dann wieder auf den nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren. Dazu sollten auch in den USA weitere Marktanteile gewonnen werden.Die Aktie habe sich nach dem Corona-Crash bereits spürbar erholt, notiere aber immer noch rund 30 Prozent unter dem Kursniveau von vor der Krise. Gehe der Plan von Sixt auf, dürfte der Konzern diese Lücke in den kommenden Monaten nach und nach schließen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einer Trading-Position auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 16.06.2020)