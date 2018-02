Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

88,00 EUR +0,74% (16.02.2018, 09:45)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (16.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktie: Anleger greifen zu! AktienanalyseAllein in dieser Woche kann das Wertpapier des Autovermieters Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) eine Performance von über 12 Prozent vorweisen und hat zugleich auf frische Verlaufshochs zugelegt - offenbar wollen Anleger bei der Aktie die dreistellige Kursmarke sehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Autovermieter Sixt wolle nach dem Verkauf der Carsharing-Anteile DriveNow an den Partner BMW neue Wege gehen. "Ziel ist es ein integriertes Produkt mit 215.000 Fahrzeugen weltweit von Sixt aufbauen", habe Gründersohn und Vorstandsmitglied Alexander Sixt gesagt. Große Erwartungen setze das Unternehmen zudem an seine Expansion in den USA. Mittelfristig könne die Firma beim US-Umsatz auf eine Milliarde US-Dollar kommen. Die Planung für 2019 seien ca. 36.000 Autos und vor allem ein zweistelliger Millionengewinn. Hierzu habe Sixt sehr erfolgreich eine Anleihe in Höhe von 250 Millionen Euro am Markt platziert, die sogar klar überzeichnet gewesen sei. Das stimme Anleger positiv und diese würden jetzt zugreifen!Technisch präsentiere sich die Aktie ebenfalls vielversprechend, erst Donnerstag sei es gelungen, die Januarhochs zu toppen und weiter in Richtung des 138,2% Fibobacci-Retracement vorzudringen. Dieses Niveau sei um 92,71 Euro angesiedelt, technisch wäre aber innerhalb des mittelfristigen Trendkanals sogar die runde Marke von 100,00 Euro drin. Beste Voraussetzungen also für ein Long-Investment auf überschaubare Zeit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.02.2018)Börsenplätze Sixt St.-Aktie:XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:87,45 EUR -0,91% (16.02.2018, 09:35)