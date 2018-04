Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

85,70 EUR +0,76% (09.04.2018, 09:10)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

86,00 EUR +1,53% (09.04.2018, 09:28)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (09.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktie: 2017 starkes Wachstum der Autovermietung in den USA und Westeuropa - AktienanalyseDie Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist als Mobilitätsdienstleister weltweit tätig und führend auf dem Heimatmarkt Deutschland, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Geschäft des Konzerns, der hierzulande auch durch aufsehenerregendes Marketing von sich reden mache, unterteile sich in die Bereiche Autovermietung (Mietwagengeschäft, Unfallersatzgeschäft) und Leasing (Flottenleasing, Flottenmanagement, Online Retail). Mobilitätsmodelle wie der Transferservice und internet-basierte bzw. mobile Services bei der Abwicklung des Vermietungsprozesses ergänzen das Angebotsspektrum und würden den Veränderungen im Mobilitätsverhalten Rechnung tragen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Sixt den operativen Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge) um 8,7% auf 2,3 Mrd. Euro gesteigert. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) habe 287,3 Mio. Euro erreicht und damit um 31,6% über dem Vorjahreswert gelegen. Zusätzlich zum positiven Ergebnisbeitrag des Geschäfts in den USA sei auch der Markteintritt in Italien mit einer deutlich über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung sehr erfreulich verlaufen. Nachdem der Fokus 2017 auf den großen Geschäfts- und Feriengebieten im Norden Italiens gelegen habe, wolle Sixt 2018 im Süden Italiens expandieren. Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung 2017 sollten die Dividenden für Stamm- und Vorzugsaktien um jeweils rund 18% steigen, durch den erfolgreichen Verkauf der 50%-Beteiligung am Carsharing-Unternehmen DriveNow komme eine Sonderausschüttung von 2,05 Euro je Aktie hinzu.Erklärtes Ziel von Sixt sei es, bei der Mobilität als Global Player zu agieren und die Wettbewerbspositionen auszubauen. Im laufenden Jahr solle in ausgewählten Ländern das Stationsnetz ausgeweitet werden und eine integrierte Mobilitätsplattform an den Start gehen, über die Sixt bislang eigenständige Mobilitätsangebote wie Carsharing, klassische Autovermietung oder Transferservices unter einer Marke verbinde und seinen Kunden bedarfsgerechte Angebote bieten könne. Zugleich rechne der Vorstand insbesondere im Auslandsgeschäft mit einer weiter steigenden Nachfrage (Auslandsanteil an Vermietungserlösen 2017 bei 55,4%).Angesichts der Wachstumsinitiativen im Konzern und des freundlichen konjunkturellen Umfeldes rechne der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 mit einem deutlichen Wachstum des operativen Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der hohen Investitionen in die Expansion (Stationen, IT, Personal) sowie der außergewöhnlich starken Ertragsentwicklung im Jahr 2017 werde beim Ergebnis vor Steuern (ohne Berücksichtigung des Gewinns aus dem Verkauf der DriveNow-Beteiligung) ein leichter Zuwachs gegenüber 2017 erwartet.Die Analysten der DZ BANK rechnen bei Sixt mit positiven Wachstumsraten im Auslandsgeschäft und zufriedenstellenden Margen im wichtigen Bereich Autovermietung. Die Expansion im US-Markt verlaufe ihres Erachtens weiter sehr erfolgreich. Angesichts der sehr guten Wettbewerbsposition im Mietwagengeschäft (Ausbau der internationalen Präsenz, Premiumanbieter mit moderner Flotte) sähen die Analysten auch für die Folgejahre solide Ertragsperspektiven. (Ausgabe vom 06.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link