SinnerSchrader (ISIN: DE0005141907, WKN: 514190, Ticker-Symbol: SZZ) gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Rund 600 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für Unternehmen wie Allianz, Audi, comdirect bank, ERGO, Telefónica, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München und Prag. Seit April 2017 ist SinnerSchrader Teil von Accenture Interactive. http://sinnerschrader.com (08.11.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SinnerSchrader-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Immer wieder hatten wir unsere Leser in der Vergangenheit auf die Aktie der Hamburger Digitalagentur SinnerSchrader AG (ISIN: DE0005141907, WKN: 514190, Ticker-Symbol: SZZ) aufmerksam gemacht, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Wer nach der Erstbesprechung im Februar 2014 bei Kursen von 2,70 Euro je Aktie eingestiegen sei, könne sich bisher über eine Verfünffachung des Einstiegskurses freuen, die Aktie notiere aktuell bei gut 13 Euro und damit noch unter dem Kursziel von 15 Euro.Damit wären die Experten aber auch schon bei einem grundlegenden Problem: Die Firma Accenture als Großaktionärin der Gesellschaft habe erkennbar keine Lust mehr auf die Börsennotiz ihrer Tochter gehabt und den SinnerSchrader-Aktionären im Juli dieses Jahres ein Abfindungsangebot zu einem Preis von 12,80 Euro je Aktie unterbreitet, um anschließend die Börsennotiz zu widerrufen. Doch die Börse Hamburg denke bislang nicht dar-an, den Handel einzustellen, sodass dort weiterhin ein Handel der SinnerSchrader-Aktie möglich sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link