München (www.aktiencheck.de) - Omikron scheint fast allgegenwärtig zu sein, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Kommende Woche liege der Fokus am Montag erst einmal auf den vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Januar, denen mit dem ifo-Geschäftsklima ein weiteres Schlüsselbarometer für die Unternehmensstimmung folge. In Deutschland würden am Donnerstag das GfK-Konsumklima für Februar sowie am Freitag das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2021 folgen. Für den gesamten Euroraum komme am Freitag noch das Wirtschaftsvertrauen für Januar hinzu.Das Top-Ereignis aus Kapitalmarktsicht werde aber die FED-Sitzung am Mittwoch sein. An US-Daten stünden am Dienstag das Verbrauchervertrauen im Januar, am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2021 sowie Auftragszahlen und am Freitag Einkommens- und Konsumausgabedaten an. Abgerundet werde die Woche dann am Sonntag in einer Woche von Chinas Einkaufsmanagerindizes für Januar. (21.01.2022/ac/a/m)