Die Notenbanken würden jetzt in einer Zwickmühle stecken. Wenn sie die Zinsen erhöhen und QE verknappen würden, stürze die Soll-Zinsbelastung die Wirtschaft in eine Rezession. Doch wenn sie das gegenwärtige Zinsniveau noch eine längere Zeit beibehalten würden, würden sie die Verschuldung aller Sektoren begünstigen und dadurch eine kommende Überschuldungskrise verschärfen.



Ein wahrer Teufelskreis zeige sich in der Staatsverschuldung. Wie könne man diese verringern? Reformen bei Einnahmen und Ausgaben seien in den Parlamenten derzeit nicht durchzusetzen. Höhere Einnahmen würden Steuererhöhungen bedeuten. Niedrigere Ausgaben würden Kürzungen in den Budgetplänen der Ministerien bedeuten. Derartige Vorschläge würden bei jeder Abstimmung scheitern. Fast alle Euroländer hätten seit Gründung der Währungsunion gegen die Verpflichtung zu ausgeglichenen Staatsbudgets verstoßen.



Die Verschuldung setze sich fort und könne nur in eine Überschuldungskrise führen. Bis 2008 habe die Welt noch nie eine Finanzkrise gehabt, die sich mit einer solchen Geschwindigkeit und einem solchen Ausmaß ausbreite. Das einzige Manko in dieser Folgerung liege darin, dass der Zeitpunkt unbekannt sei. Das sei er aber auch in allen vorangegangenen Überschuldungskrisen gewesen.



Für einen Investor sei es in einer solchen Situation erforderlich, zumindest bei einem Teil seiner Anlagen ein höheres Maß an Vorsicht einzuplanen und das besser früher als später. Neben Liquidität sei in historischen Vergleichen stets auch ein Anteil in Edelmetallen erfolgreich gewesen. Gold und Silber seien nach den Rückschlägen der vergangenen Monate wieder auf einem kaufenswerten Niveau angelangt. Charttechnisch interessant hätten sich die Preise von ihrem Zwischentief schon wieder etwas erholt.



Die gegenwärtige Konstellation an den Finanzmärkten erfordere es für Investoren, ihre Investments zügig nach einem höheren Maß an Sicherheit auszurichten. Liquidität bringe zwar keine Zinsen, aber vergrößere die Entscheidungsfreiheit. Ein Anteil an Edelmetallen sei empfehlenswert. (Ausgabe vom 21.04.2021) (22.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) von einem Allzeithoch zum nächsten steigen, erscheinen die Marktteilnehmer immer sorgloser und fragen kaum mehr nach den Ursachen für diese Hausse, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der Treibriemen sei bei diesem Höhenflug nicht mehr die Hoffnung auf eine baldige Überwindung der Pandemie mit anschließendem Konjunkturaufschwung, sondern die ultra-expansive Geldpolitik der Notenbanken sowie die immer höher steigende Staatsverschuldung. Die Erfahrungen aus dem Jahr 1990 (Blase in Japan wegen Überschuldung), 2000 (Neuer Markt) und dem Konjunktureinbruch im Jahr 2008 (Überschuldung mit abenteuerlichen Finanzierungsinstrumenten CDS, MBS) scheine vergessen. Heute seien die Schulden erheblich höher als 2008. Die US-Staatsverschuldung habe die USD 30 Billionen erreicht, das seien 130% des BIP (so hoch wie Italien).Die hohe Verschuldung dämpfe das Wirtschaftswachstum, welches wiederum eine Voraussetzung für einen nachhaltigen Schuldenabbau sei. Zinsen von 0% würden auf Sparer wie eine Enteignung wirken. Der Zins habe seine Funktion als Marktregulator verloren. Die schiere Höhe der Verschuldung, so der IWF, steigere inzwischen die Gefahr einer neuen Finanzkrise. Eine Normalisierung der Zinsstruktur würde unweigerlich zu einem Zinsschock und überbordenden Belastungen durch Soll-Zinsen führen.