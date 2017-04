Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) aus.Die Produktionsergebnisse von Silver Standard Resources Inc. für das erste Quartal seien deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die konsolidierte Produktion habe 10% über der Schätzung gelegen. Vor allem Marigold, Seabee undf Pirquitas hätten für eine positive Überraschung gesorgt.Die Analysten von Canaccord Genuity sehen das Unternehmen weiterhin auf einem guten Weg die Planungen für das Gesamtjahr zu erreichen (oder zu übertreffen). AnalystRahul Paul geht davon aus, dass die höhere Produktion positive Einflüsse auf die Cash-Kosten in Q1 haben könnte.In ihrer Silver Standard Resources-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 19,00 CAD.Stuttgart-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:10,40 Euro -1,49% (13.04.2017, 14:35)