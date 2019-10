XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

84,20 EUR +6,23% (24.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

81,96 EUR +0,12% (25.10.2019, 08:29)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (25.10.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Das "charttechnisch höchst relevante Niveau" in Form der Widerstandszone aus den letzten, nahezu deckungsgleichen Wochenhochs bei 72,42/74,24 EUR und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 73,14 EUR) habe die Siltronic-Aktie inzwischen übersprungen. Interessanterweise habe das Papier damit auch die längerfristige Glättung der letzten 200 Wochen (74,66 EUR) zurückerobern können. Für das absolute Ausrufezeichen sorge aber der Abschluss eines nahezu idealtypischen Doppelbodens. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe des Trendwendemusters - lasse sich perspektivisch auf rund 95 EUR taxieren.Rückenwind komme dabei vonseiten diverser quantitativer Indikatoren. So seien beispielsweise MACD und Relative Stärke (Levy) freundlich zu interpretieren. Im Verlauf des zuletzt genannten Indikators liege sogar ebenfalls eine Bodenbildung vor. Aber auch unter Risikogesichtspunkten biete die aktuelle Ausbruchssituation eine wichtige Orientierungshilfe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: