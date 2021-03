Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (23.03.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) zu halten.Zwar habe sich im Jahr 2020 die Nachfrage nach Waferfläche erfreulich entwickelt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Geringere Durchschnittserlöse pro Waferfläche, der starke Euro und die Auswirkungen der Corona-Krise hätten aber für einen deutlichen Ergebnisrückgang gesorgt. Diesen bekämen auch die Aktionäre in Form einer Dividendenkürzung zu spüren. Für das laufende Jahr 2021 sei mit einem Anhalten der positiven Nachfragetendenz zu rechnen. Eine stärkere Rentabilitätssteigerung dürfte durch den festen Euro verhindert werden. GlobalWafers sei dem Ziel, Siltronic zu übernehmen, einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Der Vollzug der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet. Den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit Siltronic als beherrschtem Unternehmen, aus dem sich ein erneutes Kaufangebot für die Aktionäre der Siltronic AG ergeben könnte, plane GlobalWafers aber für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nicht. Dies spiegele der jüngste Kursverlauf der Siltronic-Aktie wider, deren Notierung wieder unter 145 Euro gefallen sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, stuft die Siltornic-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit "halten" ein. Das Kursziel lautet unverändert 145 Euro. (Analyse vom 23.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siltronic AG": - Keine vorhanden.