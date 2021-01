Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

145,10 EUR +4,09% (22.01.2021, 17:52)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

145,20 EUR +3,71% (22.01.2021, 17:35)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (22.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Der deutsche Wafer-Hersteller werde übernommen. Der taiwanesische Chip-Zulieferer GlobalWafers habe im November eine Übernahmeofferte abgegeben, Siltronic-Management und -Großaktionär sind einverstanden. Bald sei deshalb wohl Schluss für den MDAX-Wert. Heute sei die Siltronic-Aktie aber nochmals kräftig angestiegen. Der Grund: GlobalWafers habe sein Angebot aufgestockt.GlobalWafers biete statt bislang 125 nun 140 Euro je ausstehender Siltronic-Stammaktie. Alle weiteren Bedingungen des Übernahmeangebots würden unverändert bleiben. Viele Anleger hätten den Schritt erwartet. Die Aktionäre könnten damit weiter noch eine Woche länger überlegen, ob sie die Offerte annehmen würden. Viele dürften ohnehin mit einer Nachbesserung gerechnet haben, denn der Aktienkurs sei nach dem ersten Angebot im Dezember auf zuletzt rund 140 Euro gestiegen. Am Freitag habe sich nun noch mehr Optimismus breitgemacht. Das Papier sei zeitweise um 4,8% auf 146,75 Euro geklettert. Damit sei Siltronic an der Börse nun 4,4 Mrd. Euro wert.Analyst Florian Treisch von der Commerzbank rechne damit, dass GlobalWafers nochmals nachbessern werde. Bei einem Preis von 140 Euro je Aktie dürfte sich der Konzern die Vorteile der Übernahme mit den Aktionären von Siltronc in etwa fair teilen, habe der Experte erklärt. Nach Gesprächen mit Investoren glaube er jedoch nicht, dass ein Deal schon in trockenen Tüchern sei, v.a. wegen der zuletzt schwungvollen Entwicklung des Halbleiter-Marktes. GlobalWafers werde die Offerte daher wohl noch einmal erhöhen müssen, um die Anleger zu überzeugen. Aber auch eine Senkung der Mindestannahme-Schwelle auf 50% sei denkbar."Der Aktionär" rechne nicht damit, dass das Angebot noch stark erhöht werde. Ein Ausreizen bis zum letzten Cent empfehle sich nicht. Im Gegenteil: Da die Übernahme durchaus noch wackeln könnte und der Kurs dann kräftig abrutschen würde, sollten engagierte Anleger die Siltronic-Aktie nun auf dem hohen Niveau verkaufen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)