Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

80,60 EUR +2,44% (28.11.2018, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

80,88 EUR +3,30% (28.11.2018, 10:15)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (28.11.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Technologieaktien hätten letztlich schwere Verluste hinnehmen müssen. Die Sorgen um eine Abschwächung des weltweiten Halbleiterzyklus hätten auf die Stimmung gedrückt. Ferner sorge der Handelsstreit zwischen China und den USA für Verunsicherung. Siltronic zeige sich dagegen weiterhin recht optimistisch.Bei der Präsentation der Q3-Zahlen vor wenigen Wochen habe Siltronic-Vorstand Dr. Christoph von Plotho zuversichtlich auf das vierte Quartal 2018 geblickt. "Die Nachfrage nach Wafern ist unvermindert hoch und wir sehen weiter eine positive Entwicklung bei den Durchschnittspreisen." Daher sei die Umsatzprognose leicht erhöht worden. Finanzchef Rainer Irle habe Anfang der Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt nachgelegt. Letztlich habe man Quartal für Quartal einen positiven Trend bei den Verkaufspreisen gesehen. "Aber die Preissprünge werden kleiner", habe Irle etwas eingeschränkt.Größere Orderstornierungen habe es bislang aber nicht gegeben. Die Kunden hätten wegen der hohen Nachfrage derzeit extrem niedrige Lagerbestände. Oft hätten die Bestände nur noch für rund eine Woche gereicht, statt der branchenüblichen sechs Wochen. "Unsere Kunden würden ihre Lager gern weiter aufbauen, aber Wafer sind knapp", so der Finanzchef.40% des Umsatzes seien durch langfristige Verträge abgesichert - Tendenz steigend! Dabei komme dem Waferhersteller seine breite Aufstellung zu Gute. 21% der Nachfrage komme aus dem Smartphone-Markt. Dahinter würden PCs, Notebooks und Server mit 11%, industrielle Anwendungen (10%), SSD-Laufwerke (10%) sowie Produkten für die Autoindustrie (7%) folgen. Zu den Kunden von Siltronic würden Chiphersteller wie Infineon oder NXP zählen.Der Ausblick passe: Bei Umsätzen in Höhe von 1,44 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,18 Mrd. Euro) sollte im Gesamtjahr ein Gewinn je Aktie von 12,55 zu Buche stehen. Im nächsten Jahr sei ein Umsatzanstieg auf 1,6 Mrd. Euro möglich. Unterm Strich könnte dabei ein Gewinn je Aktie von 13,75 Euro herauskommen. Mit einem 2019er KGV von 6 sei der Titel wegen der Aussichten auch im Peer-Group-Vergleich keinesfalls zu teuer, weil das Gros der Wettbewerber mit einem niedrigen zweistelligen KGV bewertet werde.Die Aktie sei im laufenden Jahr vom Rekordhoch im März bei 160,55 Euro in der Spitze rund 60% zurückgefallenen. Aktuell arbeite sie im Bereich zwischen 70 und 80 Euro an einer Stabilisierung. Eine technische Gegenbewegung scheine überfällig - auch dann dank der günstigen Bewertung.Die ersten Ziele warten bei 90 und 100 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Siltronic-Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2018)