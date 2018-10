Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (24.10.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Mittelfristiger Ausblick negativ - ChartanalyseNach dem Allzeithoch bei 160,55 EUR aus dem März 2018 setzte in der Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) eine Topbildung ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese sei in Form einer SKS abgelaufen und sei mit dem Fall unter die Nackenlinie am 6. September 2018 vollendet worden. Die Aktie befinde sich seitdem in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei sei sie zunächst auf 86,84 EUR abgefallen. Nach einer kleinen Erholung habe der Wert gestern dieses Tief durchbrochen und damit die Abwärtsbewegung der letzten Wochen bestätigt.Der mittelfristige Ausblick für die Siltronic-Aktie sei negativ. Das rechnerische Mindestziel aus der SKS sei allerdings bereits fast erreicht worden, es liege bei 78,70 EUR. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung bis an das langfristige 61,8% Retracement bei 68,85 EUR sei durchaus denkbar. Für eine deutliche Verbesserung des Chartbildes müsste die Aktie über den Abwärtstrend der letzten Wochen bei aktuell 102,19 EUR ausbrechen. Dann wäre eine Erholung in Richtung 118,50-119,00 EUR möglich. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:85,38 EUR -8,17% (23.10.2018, 17:35)