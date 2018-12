Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (21.12.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Der Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium werde im Jahr 2018 seinen Anteilseignern mit Abstand das beste Jahr in der Firmengeschichte präsentieren. Siltronic rechne mit einem Umsatz von über 1,4 Mrd. Euro und einer EBITDA-Marge von ca. 40%. "Wir werden die Erwartungen erfüllen", sagt CEO Christoph von Plotho im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de". "Im 4. Quartal war die Nachfrage seitens unserer Kunden erneut stark." Lediglich bei kleineren Wafern von weniger als 150 Millimeter habe die Nachfrage etwas nachgelassen.Das sei aber weder ungewöhnlich noch als Tendenz in eine andere Richtung zu werten. Bisher hätten die Münchner die Preise für Wafer in 8 Quartalen in Folge steigern können. "Unser Marktumfeld ist weiterhin davon geprägt, dass wir die Durchschnittspreise anheben können. Wir erhöhten allerdings mehr als vereinzelte Wettbewerber. Die Diskrepanz sollte nicht zu groß werden", erklärr der Firmenchef. Einen gewissen Rückenwind habe Siltronic zudem durch den starken US-Dollar. Angesichts eines Durchschnitts von 1,13 Euro/US-Dollar in Q4 habe die Währung einen positiven Effekt im Schlussquartal. Siltronic werde in 2018 ein EBITDA von mehr als 550 Mio. Euro ausweisen. Abzüglich Abschreibungen von 90 Mio. Euro werde sich das EBIT auf ca. 460 Mio. Euro belaufen. Netto dürfte die Firma in diesem Jahr einen Gewinn von über 360 Mio. Euro ausweisen oder mindestens 12 Euro je Aktie. Bei dem Zahlenwerk und den Margen würden die Free Cashflows sprudeln. Zum Jahresende werde das Unternehmen einen frei verfügbaren Kassenbestand, Kundenanzahlungen seien abgezogen, von mehr als einer halben Mrd. Euro ausweisen. Zur Höhe habe sich von Plotho nicht äußern wollen. Die Auszahlungsquote für das Jahr 2017 habe bei 40% gelegen. Unterstelle man diese Zahl, könnten sich Aktionäre auf eine Verdopplung auf bis zu 5 Euro je Aktie freuen. 100% mehr als für 2017! Exakt so viel wie das Gewinnwachstum, welches sich 2018 ebenfalls in etwa verdoppele.Trotz dieser erstklassigen Zahlen sei die Aktie von Siltronic in den letzten Wochen ganz erheblich unter Druck geraten. Im Vergleich zum Jahreshoch habe sich das Papier inzwischen halbiert. Die Börse spiele bei Siltronic eine "Krise". Von dieser sei laut von Plotho derzeit gar nichts zu sehen. "Wir sind eher optimistisch für 2019 und sehen weitere Möglichkeiten, die Durchschnittspreise anzuheben." Wann die Spitze bei den Preisen allerdings erreicht werde, lasse sich nicht vorhersagen. Siltronic sei voll ausgelastet, und die aktuellen Kapazitäten seien für 2019 schon heute verkauft. Die Lagerbestände der Kunden seien nicht wirklich hoch. "Wir sehen auch keine Überkapazitäten. Unsere Basis ist für 2019 durchaus gut." Auch vom Handelskonflikt sehe der Konzernlenker seine Firma nicht betroffen. "Aktuell ist dies auch nicht absehbar, da sich die Amerikaner damit wohl eher selbst schaden, wenn sie Zölle auf Wafer beschließen, die in die USA importiert werden." Eine Prognose für 2019 wolle von Plotho frühestens Ende Januar präsentieren. Das größte Risiko sehe der CEO lediglich bei makroökonomischen bzw. politischen Themen. Eine starke Rezession werde Siltronic natürlich spüren. "Der Markt und die Nachfrage für Wafer wird weiter wachsen. In den letzten 20 Jahren gab es nur zweimal einen Rückgang. Das war die Dotcom-Blase und die Lehmann-Pleite."Siltronic produziere derzeit etwas über 800.000 300-mm-Scheiben pro Monat. Derzeit werde die Kapazität im Werk in Singapur um etwa 8% erhöht, damit Mitte 2019 ein monatliches Volumen von gut 900.000 Scheiben pro Monat darstellbar sei. Auf Basis bestehender Fabriken sehe von Plotho den Ausbau der Siltronic-Kapazitäten auf etwas mehr als 1 Mio. Wafern pro Monat. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden davon ausgehen, dass Siltronic den Ausbau zeitnah umsetzen werde. Noch keine Pläne, aber erste Überlegungen gebe es bezüglich einer Greenfield-Erweiterung. "Bei 300-Milimeter Wafern stoßen die Hersteller wegen der stets steigenden Nachfrage früher oder später an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Wir machen uns dazu Gedanken, inwiefern ein neues Werk realistisch ist." Aus diesem Grund wolle von Plotho die Kasse erst einmal zusammenhalten und das Geld nicht über höhere Ausschüttungen oder gar für Aktienrückkäufe verwenden. "Greenfield bedeutet eine Investition von bis zu 2 Mrd. Euro. Da schadet eine gut gefüllte Kasse nicht."Nach dem Kursrutsch würden wir in der Siltronic-Aktie mehr Chancen als Risiken sehen. Mit einem Stoppkurs von 10 bis 15% unter Einstand sei Siltronic kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link