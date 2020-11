Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (27.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Made in Germany stehe noch immer hoch im Kurs - auch in der Technologiebranche. Anfang November habe "Der Aktionär" in Ausgabe 46/20 ("Kaufen, wenn die Kanonen donnern") einige Tech-Werte einem Qualitätscheck unterzogen. Mit dabei sei auch der Waferhersteller Siltronic gewesen. Die Aktie habe seitdem satte 45 Prozent an Wert zugelegt.Siltronic komme ganz gut durch die Coronakrise. Mit dem Q3-Bericht sei jedoch klar geworden: Deutlich mehr zu schaffen würden dem Waferhersteller negative Währungseffekte und der unvorteilhafte Produktmix machen.Investoren würden hier aber bereits auf eine Trendwende und ein Anziehen der Nachfrage nach den hochpreisigen Produkten setzen. Hintergrund: Produktmix-Effekte seien in der Regel von kürzerer Dauer und der Effekt kehre sich in der Regel mittelfristig wieder um. Zudem scheine die Talfahrt bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen mittlerweile gestoppt.Der Qualitätscheck bei Siltronic habe gepasst. Kurzfristig werde die Luft aber dünner. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung sollten Anleger einen Teil der Gewinne einstreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mit dem Rest könne auf eine nachhaltige Trendwende im operativen Geschäft und in der Kursentwicklung spekuliert werden. (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link