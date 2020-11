Börsenplätze Siltronic-Aktie:



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (17.11.2020/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Bei Siltronic habe es im 3. Quartal 2020 Licht und Schatten gegeben. Der Absatz an Waferfläche habe sich zwar besser als erwartet entwickelt, wobei sich der anhaltende Trend zur Digitalisierung, der durch die Corona-Krise beschleunigt werde, und die ersten Erholungsanzeichen der Automobilbranche als vorteilhaft erwiesen hätten. Die Corona-bedingten Verschiebungen des Produktmix und negative Währungseffekten hätten aber belastet. Aller Voraussicht nach hätten die Tendenzen der ersten drei Quartale zumindest für den Rest des Jahres Bestand. Das Management habe deshalb an der Gesamtjahresprognose, die Umsatzeinbußen und dazu überproportionale Rückgänge der Ergebnisgrößen erwarten lasse, festgehalten. Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten ihre Erwartungen nur leicht revidiert.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt die Empfehlung "halten" für die Siltronic-Aktie und steigert das Kursziel marktbedingt von 83 auf 85 EUR. (Analyse vom 17.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siltronic AG: Keine vorhanden.