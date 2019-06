XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

58,70 EUR +1,03% (21.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

57,88 EUR -0,38% (21.06.2019, 22:26)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (23.06.2019/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Polar Capital LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG kräftig:Die Leerverkäufer von Polar Capital LLP verschärfen ihre Short-Attacke gegen die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Die Finanzprofis von Polar Capital LLP mit Sitz in London, England, haben am 18.06.2019 ihre Shortposition von 1,16% auf 1,36% der Siltronic-Aktien angehoben.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Siltronic AG:1,36% Polar Capital LLP (18.06.2019)1,12% Maple Rock Capital Partners (24.05.2019)1,11% BlackRock Investment Management (UK) Limited (12.06.2019)0,70% Canada Pension Plan Investment Board (24.04.2019)0,64% Odey Asset Management LLP (14.06.2019)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 7,86% der Siltronic-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Siltronic-Aktie: