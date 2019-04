Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

89,16 EUR -2,45% (18.04.2019, 10:04)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (18.04.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Herbe Kursverluste - AktienanalyseGerade erst hatte sich die Sitronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vom Kurseinbruch Mitte Februar/Anfang März etwas erholt, da setzte es auch schon wieder herbe Verluste, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Der Chip-Zulieferer habe wegen der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung, geopolitischen Unsicherheiten sowie des immer noch laufenden Lagerbestandsabbaus in der Branche und bei den Kunden seine Prognosen für das laufende Jahr erneut nach unten korrigiert. Statt stabiler Umsätze rechne Siltronic nun mit einem Rückgang von rund fünf bis zehn Prozent. Die EBITDA-Marge werde daher auch nicht wie geplant leicht unter 40,5 Prozent liegen, sondern nur zwischen 33 und 37 Prozent, habe es geheißen. In den ersten drei Monaten habe die Marge bei einem Umsatz von 354 Mio. Euro bei 36 Prozent gelegen. Die kompletten Zahlen würden am 3. Mai kommen.Um den Halbleiterkonzern sei es derzeit nicht gerade zum Besten bestellt. Große Sprünge sind der Siltronic-Aktie daher zunächst kaum zu zuzutrauen, zumal gleich mehrere Widerstande den Weg nach oben verbauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2019)Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:89,26 EUR -2,00% (18.04.2019, 10:04)