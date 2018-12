Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (03.12.2018/ac/a/t)

MünchenBerlin (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Laut CFO Rainer Irle seien die von Siltronic hergestellten Wafer qualitativ und kostentechnisch führend. Wachstum komme aus dem immer stärkeren Einsatz von SSD-Festplatten, die herkömmliche, sich drehende HDD-Festplatten in immer mehr Geräten abgelöst hätten. SSD sei schneller und weniger fehleranfällig.Dafür sei der Bereich der NAND-Speicher für Smartphones eher durch fallende Preise bei gleichzeitig höherer Dichte pro Stück gekennzeichnet, im iPhone befinde sich inzwischen ein Speicher mit 512 GB auf kleinster Fläche. Als Hersteller von Wafer partizipiere Siltronic nicht mehr so stark am Smartphone-Absatz, weil der Platz für NANDs beschränkt sei. Die Entwicklung gehe eher in die Richtung, mehr Daten pro Fläche unterzubringen. Dafür würden Wachstum im Automobilbereich (autonomes Fahren als auch Entertainment-System), durch die Nutzung künstlicher Intelligenz und das Internet der Dinge für immer mehr Speicherbedarf sorgen, der eben zunehmend mit SSDs befriedigt werde.Siltronic verzeichne ein stabiles Wachstum von 15% im Umsatz als auch Gewinn. Das KGV von 6 spiegele diese solide Entwicklung nicht wider. Auch die Dividendenrendite von 6,7% erscheine Heibel viel zu hoch für ein so solides Unternehmen. Wo sei der Haken?Klinge für mich überzeugend ... für die nächsten ein oder zwei Jahre. Doch irgendwie klinge das ähnlich wie vor vielen Jahren in der Solarindustrie oder derzeit auch in der Automobilindustrie. Immer werde die Konkurrenz mit Worten diskreditiert, dass sie den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte nicht erreichen könnten... bis sie ihn erreichen würden.Die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit spreche für Siltronic: Die Gewinnmarge (WBITDA) sei von 13% vor fünf Jahren auf inzwischen 40% gestiegen. Aktuell habe CFO Irle offensichtlich recht, die Chinesen könnten nicht mithalten. Wer also diese günstig bewertete Aktie ins Depot holen möchte, der sollte stets ein Auge auf die Entwicklungen in China haben, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 48 vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link