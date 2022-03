Mit Material von dpa-AFX



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Zwar würden geopolitische Probleme, anhaltende Verwerfungen in globalen Lieferketten sowie die weitere Entwicklung der Corona Pandemie Unsicherheiten mit sich bringen. Dank der Megatrends der Halbleiterindustrie dürfte die Nachfrage nach Siliziumwafern mittel- und langfristig allerdings weiter steigen. Ein Trend, von dem Siltronic dank seiner starken Aufstellung profitieren sollte.Siltronic habe endgültige Zahlen vorgelegt, die belegen würden, dass der Konzern das Geschäftsjahr 2021 dank dem starken Anstieg der abgesetzten Waferfläche mit einem deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis abgeschlossen habe. "Nach dem hervorragenden Jahr blickt Siltronic in eine erfolgreiche Zukunft", so Vorstand Christoph von Plotho.Der Waferhersteller sei zudem sehr gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Der Ausblick könne sich angesichts der globalen Krisenherde sehen lassen. Aktuell gehe der Vorstand für das Jahr 2022 bei anhaltend hoher Auslastung der Produktionskapazitäten von einem leichten Anstieg des Absatzvolumens um weniger als vier Prozent aus. Deutlich steigenden Verkaufspreisen in Rechnungswährung stünden inflationsbedingt deutlich steigende Kosten um etwa 120 Millionen Euro gegenüber, die nicht durch Einsparprogramme kompensiert werden könnten.Aber: Unter der Annahme deutlich steigender Verkaufspreise in Rechnungswährung plane Siltronic mit einem Umsatzanstieg von 15 bis 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,41 Milliarden Euro. Für die EBITDA-Marge werde ein Anstieg auf 34 bis 37 Prozent erwartet. Angesichts der steigenden Kosten für Elektrizität, Roh- und Betriebsstoffen seien das richtig starke Planvorgaben.Um das in den kommenden Jahren erwartete Nachfragewachstum bedienen zu können, habe Siltronic vergangenen Sommer auch den milliardenschweren Bau einer weiteren Fabrik in Singapur angekündigt. Dafür seien im laufenden Jahr Ausgaben in Höhe von rund zwei Drittel des insgesamt geplanten Investitionsvolumens von 1,1 Milliarden Euro vorgesehen. Zudem werde der Standort im sächsischen Freiberg ausgebaut.Ausblick und Zahlen würden passen. Beruhige sich das Marktumfeld in den kommenden Wochen wieder, dann sollte die Aktie nachhaltig in dreistellige Kursregionen vorstoßen können."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Ausgabe vom 09.03.2022)