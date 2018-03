XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (07.03.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktie könnte in Richtung 142,70 EUR ansteigen - ChartanalyseSiltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) erreicht nach einer langen Aufwärtsbewegung am 13. November 2017 ein Hoch bei 142,70 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Diese spiele sich zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 110,50 EUR ab. Am 13. Februar 2018 sei Siltronic sogar unter 110,50 EUR zurückgefallen, habe aber diesen Rückfall zügig wieder wettgemacht. Anschließend habe die Siltronic-Aktie sich an den EMA 50 erholt, sei aber zunächst daran gescheitert. Gestern sei es aber doch zu einem Ausbruch über diesen EMA gekommen, der aktuell bei 122,85 EUR verlaufe.Dieser Ausbruch verschaffe der Siltronic-Aktie kurzfristiges Aufwärtspotenzial. Der Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium könnte in den nächsten Tagen in Richtung 142,70 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter den EMA 50 würde aber dieses kleine Kaufsignal negieren und einen erneuten Test der Marke bei 110,50 EUR implizieren.(Analyse vom 07.03.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie: