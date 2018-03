Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (22.03.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) charttechnisch unter die Lupe.Auf Basis der Kumulationszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 113,74 EUR), dem Tief vom Dezember 2017 (110,50 EUR) sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des letzten Hausseimpulses (108,13 EUR) habe die Siltronic-Aktie zuletzt die Kurve bekommen. Mit Blick auf den Chartverlauf sei diese Aussage sogar zu moderat. Schließlich sei dem Titel jüngst der Spurt über die alten Rekordstände bei 142,70 EUR bzw. 145,40 EUR gelungen. Ein neues Allzeithoch sorge generell für eines der besten Signale der Technischen Analyse. Im konkreten Fall gehe diese Weichenstellung aber gleichzeitig einher mit der Auflösung der Tradingrange der letzten Monate. Der Ausbruch auf der Oberseite werde dabei durch den trendfolgenden MACD untermauert, der aktuell gerade wieder ein neues Einstiegssignal generiert habe. Während der ehemalige Haussetrend seit Juli 2016 (akt. bei 163,58 EUR) nun ein erstes Etappenziel abstecke, eröffne die Projektion der Höhe der o. g. Schiebezone perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von gut 170 EUR. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich als Absicherung das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 142,70 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link