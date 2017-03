Wer dem Kaufhinweis der Experten im August 2016 bei Kursen um 18 Euro gefolgt sei, könne sich über ein Kursplus von fast 250% in nur knapp sechs Monaten freuen. Das Papier habe sich nach der Rally zunächst eine Konsolidierung verdient.



Kursrücksetzer bei schwächeren Märkten sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bei der Siltronic-Aktie als erneute Kaufgelegenheit. (Analyse vom 29.03.2017)



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

62,02 EUR +0,44% (29.03.2017, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

62,011 EUR +0,12% (29.03.2017, 11:37)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der Weltmarktführer für Wafer aus Reinstsilicium und bedient nahezu alle führenden Verbraucher von Siliciumwafern für die Halbleiterindustrie. Die Siltronic AG verfügt über ein multinationales Netzwerk von hochmodernen Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Dies umfasst Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur, die jeweils zu den fortschrittlichsten und größten der Welt zählen. Das umfangreiche Produktportfolio der Siltronic AG deckt alle Anforderungen ihrer Kunden ab. Darüber hinaus unterhält die Siltronic AG mit allen ihren größeren Kunden über viele Jahre gewachsene Geschäftsbeziehungen.



Wafer aus hochreinem Silicium für die Halbleiterindustrie bilden die Grundlage für hoch komplexe Halbleiterbauelemente, z.B. für Hochspannungsanwendungen, niedrigohmige Schaltkreise für den Automobilbau und die Telekommunikation sowie hoch integrierte Mikroprozessoren und Speicherbauelemente für die Informationsverarbeitung. Daher sind die Siliciumwafer von Siltronic in zahlreichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Mobiltelefone, Laptops, Autos und in vielen anderen Konsumgütern zu finden. (29.03.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Wie schnell sich Märkte drehen könnten, sehe man an der Siltronic AG. Die Aktie des Wafer-Herstellers aus Reinstsilicium habe im Februar 2016 ihr Rekordtief bei 12,30 Euro markiert, um am Jahresende bei 45 Euro zu notieren und die Rally im neuen Jahr in der Spitze auf 62 Euro fortzusetzen. Sei die Ausgangslage zu Beginn des vergangenen Jahres noch verhalten gewesen, sei das Geschäft im dritten Quartal kräftig nach oben gedreht.Die Nachfrage nach Siliciumwafern habe angezogen, sodass die Wafer-Hersteller bei 300 mm- und 200 mm-Wafern sich über eine Vollauslastung hätten freuen können. Siltronic habe in Q4 schon kräftig Geld verdient. Bei Umsätzen von fast einer Viertelmilliarde Euro sei ein Rekord-EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro generiert worden. Die EBITDA-Marge betrage 20,5% nach lediglich 10,8% in Q4/2015.Bei dem Besuch der Experten in der Münchner Firmenzentrale, zeige sich Firmenchef Christoph von Plotho für die weitere Entwicklung von Siltronic optimistisch: "Wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. Unsere Werke sind bei 300 mm- und 200 mm-Wafern voll ausgelastet, und wir können einige Kundenaufträge nicht annehmen. Dieser Trend wird sich auch im zweiten Quartal fortsetzen." Für das Gesamtjahr 2017 erwarte der CEO einen Umsatz von mindestens 1 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge von mindestens 20%. Von Plotho schließe nicht aus, dass Siltronic in diesem Jahr bei der Marge noch "deutlich" besser abschneiden könnte. Im Q4 habe das Unternehmen angefangen, bei vereinzelten kurzfristigen Aufträgen (sog. spot orders) die Preise anzuheben.Für neue Kontrakte im ersten Quartal seien ebenfalls Preiserhöhungen erzielt worden. Auch für das zweite Quartal erwarte von Plotho Preissteigerungen. Gelinge sequenziell eine Preiserhöhung, dürften die nächsten Quartale besser ausfallen als Q1. Der Firmenchef erwarte, dass das erste Quartal ungefähr auf dem Niveau des vierten Quartals 2016 liegen werde. Für das zweite Quartal könnten die Zahlen ähnlich ausfallen oder sogar besser. Der Siltronic-Chef habe die EBITDA-Marge "deutlich über 20%" nicht näher quantifizieren wollen. Die Experten wären nicht überrascht, wenn das Unternehmen im Jahresverlauf in mindestens einem Quartal eine EBITDA-Marge von 25% zeige. Siltronic habe jedenfalls Potenzial, die Prognose nach oben anzupassen.In einer Phase anziehender Preise und entsprechender Verknappung, stelle sich natürlich die Frage nach dem Ausbau der Kapazitäten. "Weder wir noch unsere Wettbewerber haben dies nach unserer Kenntnis vor, obwohl die Kunden natürlich schon nachfragen. Den Bau eines neuen Werkes sehe ich überhaupt nicht, da wir dann ganz schnell wieder Überkapazitäten hätten, die unserer Branche das Leben in den letzten 10 Jahren sehr schwer gemacht hat. Eine solche Investition in eine Fabrik würde sich überhaupt nicht rechnen. Da brauche ich gar nicht unseren Aufsichtsrat fragen, da ich das selbst als Vorstand schon ablehnen würde". Siltronic würde daher allenfalls existierende Fabriken sequenziell erweitern. Aktuell liege der Ausstoß bei 300 mm-Wafern pro Monat bei ca. 800 000 Scheiben. Eine Erweiterung von zum Beispiel ca. 50 000 Scheiben würde einer Investition von etwa 100 Mio. Euro entsprechen. Aktuell sei das reine Theorie.Siltronic sei nur bereit, in weitere Kapazitäten zu investieren, wenn die Preise um mindestens 30% steigen würden. "Wir haben keine Pläne in diese Richtung. Wir werden dies erneut prüfen, sofern wir die geschilderten Preisanhebungen erfolgreich umsetzen können", so von Plotho. Sofern kein Wettbewerber auf die Idee komme, eine neue Fabrik zu bauen, sehe der CEO eine solide Zukunft von Siltronic. "Ein derartiger Downturn, wie wir ihn in den letzten 10 Jahren gesehen haben, wird sich nicht wiederholen. Dafür hat sich der Markt zu stark verändert." Der Markt sei inzwischen eher Verbraucher getrieben. Siliciumwafer würden heute vielfältige Anwendungen in Konsumgüterartikeln wie zum Beispiel Smartphones, Laptops und Autos finden. Nur makroökonomische Verwerfungen könnten Siltronic die Suppe versalzen. Aber dafür gebe es derzeit keinerlei Anzeichen. Selbst eine saisonale Abschwächung wie im zweiten Halbjahr 2015 erwarte von Plotho aktuell nicht.Die starke Kursentwicklung habe jüngst Wacker Chemie, die einstige Muttergesellschaft von Siltronic, dazu genutzt, den Anteil von knapp 60 auf über 30% über die Börse zu reduzieren. Damit dürften die Übernahmespekulationen um Siltronic beendet sein. Angeblich hätten Chinesen Interesse das Unternehmen zu kaufen, da sie selbst in der 300 mm Wafer-Herstellung nicht wettbewerbsfähig seien, aber einen Löwenanteil dieser Wafer indirekt für sich selbst in den Endprodukten benötigen würden. Daraus sei aber nichts geworden, weshalb Wacker Chemie nunmehr Anteile über die Börse verkauft habe. Eine im letzten Jahr noch angenommene weitere Konsolidierung der Wafer-Industrie sei angesichts des jetzigen Marktumfeldes ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Siltronic CEO von Plotho fühle sich mit der aktuellen Konstellation recht wohl.