Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

113,45 EUR +4,37% (14.02.2018, 15:09)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der Weltmarktführer für Wafer aus Reinstsilicium und bedient nahezu alle führenden Verbraucher von Siliciumwafern für die Halbleiterindustrie. Die Siltronic AG verfügt über ein multinationales Netzwerk von hochmodernen Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Dies umfasst Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur, die jeweils zu den fortschrittlichsten und größten der Welt zählen. Das umfangreiche Produktportfolio der Siltronic AG deckt alle Anforderungen ihrer Kunden ab. Darüber hinaus unterhält die Siltronic AG mit allen ihren größeren Kunden über viele Jahre gewachsene Geschäftsbeziehungen.



Wafer aus hochreinem Silicium für die Halbleiterindustrie bilden die Grundlage für hoch komplexe Halbleiterbauelemente, z.B. für Hochspannungsanwendungen, niedrigohmige Schaltkreise für den Automobilbau und die Telekommunikation sowie hoch integrierte Mikroprozessoren und Speicherbauelemente für die Informationsverarbeitung. Daher sind die Siliciumwafer von Siltronic in zahlreichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Mobiltelefone, Laptops, Autos und in vielen anderen Konsumgütern zu finden. (14.02.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Grundstoff-Spezialisten Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur sei auch der TecDAX-Titel unter die Räder gekommen. Die Aussichten für den deutschen Wafer-Hersteller seien jedoch weiterhin gut und die Bewertung der Aktie attraktiv.Mit dem heutigen Kurssprung von gut 5% könne sich die Siltronic-Aktie von der breiten Unterstützungszone im Bereich von 110 Euro nach oben absetzen. Ohnehin sei der langfristige Aufwärtstrend in Form der 200-Tage-Linie intakt. Mutige Anleger sollten zugreifen und auf steigende Notierungen setzen, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:113,10 EUR +4,63% (14.02.2018, 14:54)