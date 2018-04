Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 120,00 Hold Commerzbank Thomas Becker 11.04.2018 150,00 Buy Citigroup Amit Harchandani 13.03.2018 168,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 12.03.2018 155,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 08.03.2018 170,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 06.03.2018

Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

138,75 EUR -3,31% (24.04.2018, 10:18)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

138,35 EUR -3,92% (24.04.2018, 10:34)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (24.04.2018/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 170,00 oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 25. April die Zahlen des ersten Quartals 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Analysehaus Kepler Cheuvreux: Das Kursziel wurde von 156 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Wachstumsstory des Wafer-Herstellers dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am 12. März vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2018 sei beruhigend, lasse aber noch Spielraum nach oben.Die Commerzbank wiederum hat das Rating für Siltronic vor Zahlen zum 1. Quartal auf "hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Marktumfeld bleibe förderlich für den Wafer-Hersteller, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom 11. April. Im Auftaktquartal rechne Becker mit einem Umsatz von 332 Millionen Euro, was am oberen Ende der Konsensspanne liege. Wegweisend für die Aktie sei aber die nächste Runde der Kapazitätsplanungen in der BrancheDie aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: