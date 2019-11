XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (25.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei die Nachricht gekommen, dass China auf Forderungen der Amerikaner eingehe. Wenn es im Handelsstreit Fortschritte gebe, seien vor allem Chip-Aktien gut gefragt. Das treffe heute auch auf Siltronic zu. Die Siltronic-Aktie habe einen interessanten Boden gefunden: eine Kreuz-Unterstützung aus den Hochs und der 200-Tage-Linie. Es sei vorstellbar, dass die Siltronic-Aktie von diesem Niveau aus wieder nach oben drehe. Sie sei schon knapp bei 88 Euro gewesen. Das wäre eben eine Zielzone, wenn es eine Entspannung geben sollte. Vom aktuellen Niveau aus wären das 20%, was bei Siltronic nicht außergewöhnlich ist, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Siltronic-Aktie: