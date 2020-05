Kursziel

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 83,00 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 07.05.2020 65,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 01.05.2020 75,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 30.04.2020 80,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 29.04.2020 88,40 Buy UBS AG Francois-Xavier Bouvignies 29.04.2020



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (13.05.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 88,40 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 28. April die Zahlen zum ersten Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. April zu entnehmen ist, habe eine starke Chipnachfrage den Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic im ersten Quartal gestützt. Zwar seien die Durchschnittserlöse leicht gesunken, doch habe ein Anstieg der verkauften Waferfläche das fast ausgeglichen. Der Umsatz sei daher im abgelaufenen ersten Quartal im Vergleich zum Schlussviertel 2019 um nur 1,4 Prozent auf rund 300 Millionen Euro gefallen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei demzufolge wegen der niedrigeren Durchschnittserlöse um 6,4 Prozent auf 84,2 Millionen Euro gesunken. Mit beiden Kennziffern habe das Unternehmen über den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen. Wegen einer geringeren Steuerbelastung sei der Überschuss derweil leicht auf 46 Millionen Euro gestiegen. In der Chipindustrie seien wegen teils deutlicher Geschäftsschwankungen Vergleiche mit dem Vorquartal üblich.Bisher habe das neue Coronavirus zwar keine nennenswerten Auswirkungen auf den operativen Gewinn gehabt, habe es weiter geheißen. Da sich das Virus aber stark ausgebreitet habe und ein Ende nicht absehbar sei, sei ein Ausblick für das zweite Halbjahr derzeit nicht möglich. Die am 9. März veröffentlichte Jahresprognose mit zwei möglichen Szenarien gelte weiterhin, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, hat die Schweizer Großbank UBS mit 88,40 Euro (angehoben von 73,00 Euro) das höchste Kursziel ausgegeben. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. In einer unsicheren Welt entwickele sich der Wafer-Hersteller robust, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am 29. April vorliegenden Studie. Der Experte habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie erhöht.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siltronic-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: