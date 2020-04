Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 73,00 Buy UBS AG David Mulholland 09.04.2020 81,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 07.04.2020 65,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 27.03.2020 63,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 23.03.2020 83,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 10.03.2020 74,00 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 09.03.2020 60,00 Reduce Oddo BHF Stephane Houri 09.03.2020

Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

71,28 EUR -4,91% (24.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,50 EUR -0,68% (24.04.2020, 22:26)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (27.04.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 83,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 28. April die Zahlen zum 1. Quartal 2020 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Schweizer Bank Credit Suisse: Der dort zuständige Analyst hat das Kursziel für den Titel von 92 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "neutral" belassen. Überkapazitäten am Markt dürften den Waferhersteller noch länger beschäftigen, schrieb Sultania in einer am 10. März vorliegenden Studie.Die niedrigste Kursprognose für Siltronic kommt dagegen von Oddo BHF. Die Investmentbank hat die Einstufung für die Aktie auf "reduce" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Ergebnisse des Waferherstellers seien besser ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am 9. März vorliegenden Studie. Für 2020 hänge viel vom Verlauf der Coronaviruskrise ab. Die Markterwartungen seien aber wohl zu hoch.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: