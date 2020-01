Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 81,00 Neutral UBS AG David Mulholland 16.01.2020 65,00 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 19.12.2019 82,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 18.12.2019 70,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 21.11.2019 74,00 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 15.11.2019 75,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 31.10.2019 76,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 25.10.2019

Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

89,62 EUR -5,20% (27.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

90,28 EUR -3,44% (27.01.2020, 20:03)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (28.01.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 82,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 29. Januar die Zahlen zum vierten Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Schweizer Großbank UBS, die die Einstufung für Siltronic auf "neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen hat. Trotz eines erwartungsgemäßen dritten Quartals würden das vierte Quartal und der Ausblick auf 2020 für den Waferhersteller unsicher bleiben, schrieb Analyst David Mulholland in einer am 16. Januar vorliegenden Studie. Die Unternehmensführung gehe von einem Absatzvolumen unter dem Vorjahreswert aus. Er sehe im Jahr 2020 ein Überangebot.Die niedrigste Kursprognose für Siltronic kommt dagegen von Oddo BHF. Die Investmentbank hat das Kursziel für die Aktie des Waferherstellers von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Angesichts der vorsichtigen Töne des Waferherstellers mit Blick auf 2020 habe Analyst Stephane Houri in einer am 19. Dezember vorliegenden Studie seine eigenen Schätzungen für das kommende Jahr gekürzt. Diese seien nun realistischer. Da die Aktien zudem nicht sonderlich attraktiv und günstig bewertet seien, bleibe er vorerst lieber an der Seitenlinie. Erst ab einer Phase steigender Markterwartungen könnte es sich lohnen, Siltronic-Aktien zu kaufen, doch dies hänge auch stark von dem Ausmaß der Erholung bei dem Unternehmen ab.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: