Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 106,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 23.10.2018 125,00 Buy Oddo BHF Veysel Taze 19.10.2018 118,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 12.10.2018 145,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 10.10.2018 154,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 21.09.2018 125,00 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 17.09.2018 120,00 Hold Commerzbank AG Michael Schäfer 31.08.2018 135,00 Neutral Citigroup - 14.08.2018

85,38 EUR -8,17% (23.10.2018, 17:35)



86,88 EUR -6,68% (23.10.2018, 20:47)



DE000WAF3001



WAF300



WAF



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (24.10.2018/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 154,00 oder 106,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 25. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. Der dort zuständige Analyst Martin Jungfleisch hat das Kursziel von 168 auf 154 Euro reduziert, die Einstufung jedoch auf "buy" belassen. Nach der starken Kurskorrektur sei mittlerweile ein Marktabschwung eingepreist, schrieb Jungfleisch in einer Studie vom 21. September. Diesen sehe der Experte für den Waferhersteller allerdings nicht. Die Nachfrage bleibe hoch und das Angebot steige nur schrittweise.Bei der Schweizer Bank Credit Suisse jedoch wird der Siltronic-Titel mit dem Votum "neutral" eingestuft und das Kursziel von 190 auf 106 Euro reduziert. Eine sinkende Nachfrage nach den Vorprodukten für die Halbleiterindustrie einerseits bei rasch zunehmenden Fertigungskapazitäten andererseits habe den Analysten Achal Sultania erheblich vorsichtiger werden lassen. Erhebungen in der Branche hätten darauf schließen lassen, dass es im Verlauf des kommenden Jahres zu einem Überangebot an Wafern kommen dürfte, schrieb der Experte am 23. Oktober in einer Studie.Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siltronic von 175 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die drohenden US-Zölle auf chinesische Importe seien eine Gefahr für die Ausrüster der Halbleiterindustrie, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am 10. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Dies steigere die Risiken für den Sektor im ersten Halbjahr 2019, auch wenn es dadurch im vierten Quartal dieses Jahres zu positiven Vorzieheffekten kommen könnte.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: