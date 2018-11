Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 125,00 Buy Oddo BHF Veysel Taze 13.11.2018 106,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 06.11.2018 85,00 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 30.10.2018 119,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 29.10.2018 125,00 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 25.10.2018 120,00 Hold Commerzbank AG Michael Schäfer 25.10.2018



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,70 EUR -5,25% (16.11.2018, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,40 EUR -7,16% (16.11.2018, 12:50)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (16.11.2018/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 125,00 oder 85,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 25. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 veröffentlicht.Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic wird wegen des andauernden Chipbooms für 2018 etwas optimistischer - dies geht aus einer am 25. Oktober vorliegenden Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX hervor. Der Konzernchef Christoph von Plotho rechne 2018 nun mit einem Umsatz von leicht über 1,4 Milliarden Euro. Bisher seien rund 1,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sollten davon weiterhin etwa 40 Prozent hängen bleiben.Siltronic habe seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Jahresviertel indes um 5 Prozent auf rund 380 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA habe um rund 10 Prozent auf 160 Millionen Euro zugelegt. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 115 Millionen Euro ebenfalls deutlich mehr als im Vorquartal, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Investmentbank Oddo BHF. Der dort zuständige Analyst Veysel Taze hat die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Quartalsberichte der Wafer-Zulieferer für das dritte Quartal seien insgesamt gut ausgefallen, schrieb Taze in einer am 13. November vorliegenden Studie. Die knappe Angebots- und Nachfragesituation sollte sich daher bei Ausbleiben konjunktureller Schocks bis 2021/2022 fortsetzen. Die Aktie des Siliziumwaferherstellers Siltronic weise derzeit ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis auf.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siltronic-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: