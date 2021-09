Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den Vorwochen zunächst klar erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kurseinbruch bis 22,36 USD sei aufgefangen worden, was einen Test des mittelfristigen Abwärtstrends nach sich gezogen habe. Daran sei der Kursverlauf gescheitert.



Nach dem Test des Abwärtstrends bestehe die Gefahr, die Abwärtsbewegung wieder nachhaltig aufzunehmen. Abgaben bis 22,36 USD seien bereits wahrscheinlich, nachdem der kurzfristige Aufwärtstrend nicht habe gehalten werden können. Schaffe Silber noch einen Anstieg über 24,50 USD, könnte sich das Chartbild nochmals aufhellen. Dies deute sich aktuell aber nicht an. (14.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



