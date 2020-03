Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Silber konnte in den Vorwochen zunächst aus dem kurzfristigen Korrekturtrend nach oben ausbrechen, scheiterte dann aber an der Hürde bei 18,86 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien anschließend abgerutscht und vor allem nach dem Verlassen des mehrwöchigen Aufwärtstrends stark unter Druck geraten.



Ausblick: Oberhalb der 16,22 USD biete sich die Chance einer weiteren Stabilisierung. Die Notierungen könnten sich darüber wieder in Richtung 17,30 USD bewegen, bevor mit einem Rücklauf zu rechnen wäre. Erst eine Rückeroberung der 17,30 USD helle das Chartbild wieder auf. Rutsche Silber auch unter die 16,22 USD zurück, könnte sich der Weg weiter bis 15,56 USD öffnen. (03.03.2020/ac/a/m)



