Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Monaten deutlich abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei an der Hürde bei 16,20 USD zur Ausbildung eines Doppeltops gekommen, welches einen Rückfall unter die 14,92 USD eingeleitet habe. Nachdem eine noch offene Kurslücke an den Vortagen habe geschlossen werden können, seien die Notierungen wieder leicht angesprungen.



Es biete sich nach der erfolgten Gegenbewegung die Chance, einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend zu vollziehen. Wenn es gelinge, sich klar über die 15,00 USD abzusetzen, könnte eine Erholung bis 15,20-15,35 USD anlaufen. Auch eine Wideraufnahme der Rally wäre insgesamt möglich. Im Einzugsbereich des Abwärtstrends der Vorwochen bestehe aktuell aber noch die Gefahr, die Korrektur direkt wieder aufzunehmen. Unterhalb der 14,57 USD könnte sich die Bewegung bis 14,25 USD beschleunigen. (07.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



