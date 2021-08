Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Monaten stabil abwärts, was mit einem Rückfall auf 22,36 USD Anfang August verschärft wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darüber habe sich der Kursverlauf stabilisieren können, scheitere aber an der Hürde bei 23,76 USD.



Weitere Abgaben bis in den Bereich 22,36 USD seien nach dem Rücklauf an die 23,76 USD jederzeit möglich. Darüber könnte dann eine Bodenbildung eingeleitet werden. Innerhalb des alten Trendkanals sei die Erholung derzeit noch bis 24,46 USD fortsetzbar. Erst oberhalb dieses Niveaus biete sich umfassenderes Aufwärtspotenzial bis 25,54-26,00 USD. (24.08.2021/ac/a/m)

