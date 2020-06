Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) schob sich in den vergangenen Wochen stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien jedoch am mittelfristigen Abwärtstrend gescheitert, was einen Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen zur Folge gehabt habe.



Nachdem sich infolge des Ausbruchs aus dem Aufwärtstrend kein Verkaufsdruck eingestellt habe, biete sich die Chance, die Rally bald weiter auszudehnen. Schaffe es Silber über die 18,40 USD hinaus, werde eine Rally in Richtung der 19,65 USD möglich. Unterhalb des mittelfristigen Abwärtstrends müsse ein stärkerer Rutsch in Richtung 15,84 USD aber jederzeit einkalkuliert werden. (23.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



