Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem ersten Ausbruch über die 18,22 USD seien die Notierungen in der Folge mehrfach an dieser Hürde gescheitert und darunter auch am Montag nochmals abgerutscht.



Nach dem erneuten Scheitern an den 18,22 USD sei zunächst ein Rücklauf bis 17,30 USD möglich. Oberhalb dieser Unterstützung bleibe die Bodenbildung der Vormonate jedoch aktiv, sodass eine Wiederaufnahme der Rally folgen könnte. Um ein klares Kaufsignal zu aktivieren, wäre der Ausbruch über 18,22 USD sowie den Abwärtstrend der Vorwochen nötig. In diesem Fall könnten Kursgewinne bis 19,00 USD folgen. Unterhalb der 17,30 USD werde es alternativ bärischer. (04.02.2020/ac/a/m)

