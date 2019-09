Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis zuletzt mit 1.550 Dollar ein neues 6-Jahres-Hoch erreichen konnte, zog auch der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) dynamisch nach, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar würden Daten von den Terminmärkten darauf hinweisen, dass sich Spekulanten vom Silber verabschieden würden, doch könnte dies auch auf Gewinnmitnahmen und eine veränderte Risikoneigung im Zuge der Korrektur bei Silber zurückzuführen sein. Aus fundamentaler Sicht gewinne Silber im Vergleich zum großen Bruder Gold an Attraktivität, weise das Gold-Silber-Ratio - es zeige an, wie viele Unzen Silber für den Kauf einer Unze Gold benötigt würden - mit einem Wert von rund 84 doch auf eine Unterbewertung des weißen Edelmetalls hin. Aufgrund dieses Nachholbedarfs und der Bedeutung von Silber in der Industrie könnte das Edelmetall künftig mehr Potenzial aufweisen als Gold.Der gesamte Edelmetallsektor dürfte auch von den Strategiewechseln der Notenbanken profitieren. Zuletzt seien die Zinsen gesunken, und die geldpolitischen Schleusen seien geöffnet worden. Dies mache unverzinste Edelmetalle in Relation attraktiver und schüre langfristig die Sorge vor Inflation. Die bullische Grundstimmung bei Silber bleibe intakt. Höchstkurse um 19,50 US-Dollar könnten schon bald wieder erreicht werden. Auch neue Rekorde seien nicht ausgeschlossen. Auf der Short-Seite entstünden erst unterhalb von 17,50 Einstiegsgelegenheiten. (27.09.2019/ac/a/m)