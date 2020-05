Der Bereich zwischen 17 und 18 Dollar sei mit Widerständen nur so gespickt. Silber werde sich hier entscheiden müssen: Wolle das Edelmetall den direkten Weg nach oben zu Kursen jenseits der 20-Dollar-Marke einschlagen, oder sei zunächst eine Konsolidierung angesagt? Natürlich, mit Blick auf den Chart könnte man meinen, Silber dürfte hier eine längere Zeit konsolidieren, doch der Trend bei Silber sei extrem stark. Und streng genommen sei Silber gerade erst erwacht.



Wenn Edelmetalle einmal ins Laufen kämen, dann zeige die Vergangenheit, dass Widerstände vergleichsweise leicht aus dem Weg geräumt würden. Gold habe das bereits vorgemacht. Jetzt liege es an den Silberbullen, zu beweisen, dass sich ebenfalls einen neuen, starken Trend entwickeln könnten. An der Zeit wäre es. Gelinge der Sprung über diesen Widerstandsbereich, der strenggenommen bis in den Bereich von 18,30 Dollar reiche, dann dürften relativ rasch Kurse von 20,50 Dollar angelaufen werden.



Silber sei lange Zeit das Stiefkind der Börse gewesen. Während Gold ein Hoch nach dem nächsten gemacht habe, habe Silber der Bewegung nicht folgen können. Das sei aber in der Historie der Edelmetall-Bullenmärkte nichts Seltenes. Der Silberpreis hinke häufig hinterher, hole dann aber im Lauf der Bewegung auf, um dann zum Ende hin zu explodieren. Und positiv betrachtet, könnte die lange Zeit, in der Silber bislang dem Goldpreis habe hinterhersehen müssen, auf einen sehr langen Edelmetall-Bullenmarkt hindeuten. "Der Aktionär" traue Silber weiterhin (auch auf Sicht der kommenden Jahre) einiges an Überraschungspotenzial auf der Oberseite zu. (18.05.2020/ac/a/m)







Die Silberminenaktien seien teilweise durch die Decke gegangen. Gerade der Freitag habe für Silberanleger praktisch nur steigende Kurse parat gehalten - Werte wie First Majestic Silver oder auch Fortuna Silver seien im zweistelligen Prozentbereich nach oben geklettert. Doch Silber sei nun direkt in einen charttechnisch entscheidenden Bereich gelaufen.