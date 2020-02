Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung im Dezember 2019, die auch in den Januar 2020 hineinreichte, korrigierte der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) in den darauffolgenden Wochen lehrbuchmäßig bis an das 61,8%-Fibonacci-Retracement dieser Aufwärtsstrecke und bildete dort einen kleinen Boden aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Gestern sei dem Edelmetall der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend gelungen.



Es fehle nun nur noch ein kleiner Schritt über den horizontalen Widerstand bei 17,89 USD und ein Kaufsignal bei Silber wäre ausgelöst, welches Kursgewinne zunächst auf 18,18 USD und im Anschluss 18,33 und 18,50 USD mit sich bringen könnte. Im Bereich letzterer Marke verlaufe eine mittelfristige Abwärtstrendlinie. Konsolidierungen sollten aus Sicht der Bullen nun oberhalb des Tiefs bei 17,40 USD verbleiben. Erst unter der Marke von 17,30 USD entstünden Verkaufssignale in Richtung 17,00 USD. (18.02.2020/ac/a/m)

