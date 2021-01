Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) erholt sich vom heutigen Rückgang und legt um 1% zu, so die Experten von XTB.



Silber wie auch andere Edelmetalle hätten während des asiatischen Handels einige starke Verluste erlebt. Sie hätten sich jedoch im Laufe der Zeit zu erholen begonnen und es geschafft, vor der europäischen Handelssitzung über die Schlusskurse vom Freitag zu klettern. Die Aufwärtsbewegung sei zustande gekommen, obwohl der USD heute eine der stärksten Währungen gewesen sei. Der Tageschart für Silber zeige, dass in der wichtigen Unterstützungszone oberhalb von 24,75 Dollar ein langer unterer Schatten ausgebildet worden sei. Auf ähnliche Kerzen seien in letzter Zeit schnelle Aufwärtsbewegungen gefolgt. Es wäre jedoch ratsam, bis zur Schließung der heutigen Kerze zu warten, bevor man auf dieses Signal reagiere. (18.01.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >