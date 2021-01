Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor ein paar Jahren war das nicht vorstellbar: Silber entwickelt sich so ganz allmählich zum Liebling der Analysten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Gros der Analysten, die bullish seien für den Silberpreis, verweise auf die Erholung der Weltwirtschaft und eine steigende Nachfrage nach Silber seitens der Industrie. Vor allem die Solarindustrie dürfte für eine steigende Nachfrage sorgen. Dazu werde in der Regel auch noch ins Feld geführt, dass ein Goldpreisanstieg auf ein neues Rekordhoch zu einer Wiederentdeckung von Silber auch bei Anlegern führen könnte. Doch die Credit Suisse sieht Silber vor allem aus technischer Sicht weiter steigen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich das bullishe Dreieck, das Silber ausbilde, fortsetzen werde und würden einen Ausbruch auf über 30 Dollar kommen sehen. Die anschließende Bewegung könnte Silber bis in den Bereich von 35,26 bis 25,36 Dollar führen. Das allerdings könnte ein hartnäckiger Widerstand sein, an dem sich Silber zunächst die Zähne ausbeißen könnte. Allerdings würden die Analysten mittelfristig durchaus die Möglichkeit sehen, dass der Silberpreis weiter steige. Weitere wichtige Hürden nach oben würden die Analysten bei 41,64 Dollar und dann natürlich beim Allzeithoch bei 49,80 Dollar sehen.Tatsächlich befinde sich Silber technisch seit Wochen in einer besseren Ausgangsposition als Gold. Und auch die Fundamentals würden klar für den Silberpreis sprechen. Allerdings gelte es aus technischer Sicht zur Beendigung der Konsolidierung das Hoch von Beginn dieses Jahres bei 28 Dollar aus dem Markt zu nehmen. Wenn dies gelinge, sei der Weg zumindest bis Zum Hoch aus dem vergangenen Jahr im Bereich von 30 Dollar frei. Anschließend sollte tatsächlich die Zone rund um 35 Dollar angelaufen werden. (21.01.2021/ac/a/m)